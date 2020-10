Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid naar risiconiveau ‘ernstig’

• Het aantal besmettingen in de regio blijft stijgen.

REGIO • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is op zaterdag 10 oktober naar het risiconiveau ‘ernstig’ gegaan. Dit meldt de veiligheidsregio op zijn website.

De opschaling betekent dat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners sterk toeneemt en dat de kans dat inwoners van de regio een besmetting met het coronavirus oplopen flink stijgt.

De Veiligheidsregio waarschuwt: ‘Reden genoeg dus om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen:

• Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen, ook binnen;

• Heb je (lichte) klachten, blijf thuis en laat je testen;

• Was vaak je handen;

• Werk thuis tenzij dat echt niet anders kan;

• Hoest en nies in de elleboog;

• Vermijd drukte;

• Ontvang maximaal 3 bezoekers;

• Draag een mondkapje in publieke ruimten.’

Meer informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en in onze regio staat op: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/