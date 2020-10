Wethouder Tirtsa Kamstra op kandidatenlijst ChristenUnie Tweede Kamer

VIJFHEERENLANDEN • Tirtsa Kamstra uit Vianen is één van de kandidaten op de ChristenUnie lijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen in maart 2021.

Kamstra staat op plek 36 en vertegenwoordigt als kandidaat de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ze is wethouder jeugd, onderwijs, sport en bibliotheken in de gemeente Vijfheerenlanden.Fractievoorzitter

Dico Baars is enthousiast over deze keuze: “Tirtsa kennen we als een iemand die zich met hart en ziel inzet voor mensen. In het bijzonder zet zij zich als wethouder in voor jonge mensen. Ze boekte recent resultaat met een duurzaam en ambitieus huisvestingsplan voor het onderwijs.”

Herkenbare kandidaat

Hij vervolgt: “Daarnaast maakt ze zich sterk voor een visie op opgroeien in Vijfheerenlanden. Ik ben blij dat mensen uit onze streek kunnen stemmen op een herkenbare kandidaat uit de regio.”