Jongeren vanuit Molenlanden vaker doorverwezen naar Bureau Halt

MOLENLANDEN • Relatief veel jongeren uit de gemeente Molenlanden zijn in het afgelopen jaar doorverwezen naar Bureau Halt.

Dat werd deze week duidelijk in een presentatie van Bureau Halt tijdens een politieke avond in Molenlanden. De fractie van de SGP heeft in aanvulling op die avond vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden. De partij probeert te achterhalen wat de reden is van de hogere Halt-cijfers in Molenlanden.

In Molenlanden werden in 2019 58 jongeren doorverwezen naar Bureau Halt. Ter vergelijking; in ongeveer even grote of grotere gemeenten in de omgeving werden aanzienlijk minder jongeren doorverwezen. In Papendrecht ging het om 38 jongeren, in Alblasserdam om 22, in Sliedrecht om 31 en in de gemeente Vijfheerenlanden om 39 jongeren.

Tijdens de avond bleek onder meer dat de gemeente Molenlanden op het gebied van preventie niet meer samenwerkt met Bureau Halt. De SGP wil graag weten waarom dat niet gebeurt. Ook wil de SGP weten of er mogelijk een link is tussen het ontbreken van preventieve acties en het hogere doorverwijzingscijfer naar Halt. Tijdens de politieke avond werd de suggestie gewekt dat er een verband zou zijn, maar de SGP wil graag de visie van het gemeentebestuur hierop weten.

Verder wil de SGP van Molenlanden weten wat de gemeente gaat doen om de vuurwerkoverlast door jongeren in te perken. “Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met inwoners om de jaarwisseling goed en rustig te laten verlopen? Kan het college ons daar inzicht in geven?”, aldus Wietse Blok van SGP Molenlanden. In diverse kernen in de gemeente Molenlanden wordt veel overlast ervaren door vuurwerk.

In 2019 werden 8 jongeren vanuit Molenlanden doorverwezen naar Bureau Halt in verband met een vuurwerkdelict.