Extra coronamaatregelen bij Bibliotheek AanZet

REGIO • Nu het coronabeleid landelijk is aangescherpt, hanteert Bibliotheek AanZet extra maatregelen om ieders bezoek aan de bibliotheek zo veilig en leuk mogelijk te laten verlopen.

“We stellen de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers voorop en onze activiteiten gaan zoveel mogelijk door”, aldus de bibliotheek. Uiteraard volledig coronaproof. “Naast het deelnemen aan activiteiten kun je in de bibliotheek ook nog steeds boeken lenen, studeren, werken of kranten en tijdschriften lezen zoals je dat gewend bent. Houd wel rekening met de maximale verblijfsduur van 2 uur per persoon en het beperkte aantal studieplekken.”

Activiteiten gaan door

Gelukkig kunnen de activiteiten zoveel mogelijk doorgaan. “Het is belangrijk dat je je hier vooraf online voor hebt geregistreerd of dat bij aankomst aan de deur alsnog doet. Ook als je de bibliotheek om een andere reden bezoekt, vragen we je het registratieformulier in te vullen. De activiteiten in de bibliotheek duren maximaal 2 uur.”

Voor bezoekers vanaf 13 jaar is het verplicht om in de bibliotheek een mondkapje te dragen. Alleen wanneer je een activiteit in een afgesloten ruimte bezoekt en je een vaste plek krijgt toegewezen, kun je je mondkapje afzetten.

Voor de kleintjes

Aan een activiteit mogen maximaal 30 mensen deelnemen. Dit is inclusief kinderen en begeleiders. Deelnemers van activiteiten zijn verplicht een winkelmandje te pakken, tenzij een medewerker van de bibliotheek anders aangeeft. Voor kinderen hebben we aangepaste regels. Zo is bij activiteiten voor kinderen t/m 6 jaar maximaal één ouder of begeleider per kind welkom. Bij activiteiten voor kinderen van 7 t/m 12 jaar mogen er geen ouders bij de activiteit aanwezig zijn. Ouders mogen uiteraard in de tussentijd wel de bibliotheek bezoeken.

Virtuele vestiging

Wie liever thuis blijft, kan gebruiken maken van de virtuele vestiging. E-books, luisterboeken en de Kennisbank zijn beschikbaar via de website van AanZet. De Kennisbank is een verzameling van online cursussen, digitale kranten, handige websites, voorleesfilmpjes en lees- en leerapps voor de jeugd. Zo hoef je de bieb nooit te missen.

Voor meer informatie: www.debibliotheekaanzet.nl/maatregelen-corona.