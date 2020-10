Goede akoestiek op kantoor wordt door veel werkgevers nogal eens vergeten. Toch is dit erg belangrijk, want als je last hebt van harde geluiden op de werkvloer of veel nagalm vermindert dat het werkcomfort en daarmee ook de productiviteit.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 70% niet tevreden is met de akoestiek op de werkvloer en zich irriteert aan collega’s. Er zijn talloze redenen op te noemen waarom het van belang is om iets te doen aan de akoestiek. Hieronder vind je de vijf belangrijkste.

1. Minder ziekmeldingen

Wanneer je iedere dag werkt in een drukke omgeving kost je dat veel energie. Dat is niet zo raar, want je hersenen zijn constant bezig met het verwerken van al die geluiden. Bovendien kan je waarschijnlijk je werk niet goed uitvoeren waardoor stress ontstaat. Uiteindelijk leidt langdurige stress zonder dat er wordt ingegrepen tot ziekteverzuim. Daarnaast kun je last krijgen van hoofdpijn, slaapstoornissen, hogere bloeddruk en zelfs hartziekten. Dat alles kan voorkomen worden door te investeren in een goede akoestiek. Denk bijvoorbeeld aan een akoestisch schilderij.

2. Hogere productiviteit

Werk je op een kantoor waar veel gebeld wordt dan heb je te maken met geluiden die storend zijn. Een onderbreking uit je werk kan je wel tien tot vijftien minuten kosten. Door te investeren in akoestiek verbeteren kan je de productiviteit van medewerkers verhogen. Wanneer je volledig geconcentreerd kan werken verricht je in dezelfde tijd veel meer arbeid.

3. Het verbetert de werksfeer

Het ophangen van een oude meesters schilderij draagt bij aan goede werksfeer, maar rustig kunnen werken zonder afgeleid te worden door telefonerende collega’s of iemand die koffie haalt is net zo fijn. Klachten zoals hoofdpijn, stress en vermoeidheid nemen af wanneer je rustig kan werken. Bovendien is het zo dat als je geen last hebt van irritaties op de werkvloer de saamhorigheid en collegialiteit toeneemt. Het is belangrijk om plezier in je werk te hebben.

4. Het bespaart kosten

Een goede akoestiek verbetert de prestaties van medewerkers, leidt tot minder ziekteverzuim en tevredenheid op de werkvloer. Dat alles leidt op de langere termijn tot kostenbesparing.