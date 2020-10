Mini paardenmarkt bij Open Vensters in Ameide

AMEIDE • De jaarlijkse paardenmarkt ging dit jaar niet door in Ameide, maar woonzorgcentrum Open Vensters organiseerde op donderdag 8 oktober op eigen initiatief een mini paardenmarkt.

Er werden peperkoek, Jan hagel, erwtensoep en eigen ‘krek wak wou’ artikelen verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar de beleeftuin, dit is een tuin waarin dementerende ouderen buiten kunnen zijn en verschillende dingen kunnen aanraken en ruiken. Er was al reeds gestart met de aanleg van de beleeftuin, maar er is nog meer geld nodig om de beplanting en moestuinbakken aan te schaffen.

Oproep

Henrieke Daniels (beweegcoach Zederik in Beweging), als projectleider nauw verbonden aan de beleeftuin, hoopt dat er nog meer mensen zijn die de aanleg financieel een warm hart toe dragen. “Ook zoeken we nog mensen die ons zo nu en dan willen helpen in de tuin. Of vrijwilligers die samen met meneer of mevrouw de tuin willen bezoeken”, aldus Henrieke.

Voor meer informatie over de beleeftuin: welzijn.ov@presentvooru.nl of 088-4080087.