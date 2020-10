Twee weekendafsluitingen voor groot onderhoud N3

DORDRECHT/PAPENDRECHT • De N3 bij de Wantijbrug in Dordrecht is tijdens twee weekenden in oktober (herfstvakantie) afgesloten voor verkeer. Het gaat om vrijdagavond 16 oktober 22.00 uur tot maandag 19 oktober 05.00 uur en van vrijdag 23 oktober 22.00 uur tot maandag 26 oktober 05.00 uur.

De N3 is dan in beide richtingen afgesloten tussen de Merwedestraat en de Provincialeweg in Dordrecht. Vanaf 21.00 uur begint aannemer Boskalis met het afsluiten van de toe- en afritten naar dit deel van de N3. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het groot onderhoud N3 dat tot eind 2021 duurt.

Omleidingen en bijzonderheden

Verkeer wordt omgeleid via de A15 en A16 en omgekeerd. Lokaal verkeer tussen Dordrecht en Papendrecht kan ook via de Merwedestraat rijden. Geadviseerd wordt vooraf de route te bekijken in verband met extra verkeersdrukte.

De toerit vanaf de Merwedestaart naar de N3 (richting A16) gaat tijdens het eerste weekend eerder dicht: donderdag 15 oktober om 21:00 uur. De aannemer start hier eerder i.v.m. extra werkzaamheden en geluidsoverlast. Vervoer van gevaarlijke stoffen wordt omgeleid via de A16, A59, A27 en A15 en omgekeerd.

Het westelijke fietspad (van Papendrecht richting Dordrecht) wordt in beide weekenden vanaf donderdagavond 20.00 uur afgesloten. Dit fietspad wordt vrijgehouden voor nood- en hulpdiensten. Fietsers en voetgangers worden via het fietspad aan de oostzijde geleid. Dit wordt met borden aangegeven.

Openbaar vervoer op deze route rijdt tijdens de afsluiting via een andere route.

Op www.n3werkzaamheden.nl staat actuele informatie over werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de N3 omvatten vele aspecten. Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt op de N3. Rijkswaterstaat vervangt ook andere onderdelen van de weg zoals de verlichting en voegovergangen bij bruggen en viaducten. Waar nodig voert men onderhoud uit aan viaducten, bruggen en geluidschermen.

Tussen september 2020 en oktober 2021 wordt gewerkt aan de N3 bij Dordrecht (Merwedestraat - A16). Dit deel van de N3 wordt in vier fases opgepakt. De werkzaamheden voor het eerste deel, tussen de Merwedestraat – Copernicusweg, duren tot eind december. Tijdens deze werkzaamheden zijn er drie rijstroken beschikbaar. Twee richting A15 (Papendrecht) en één richting A16 (Breda). Verkeer dient rekening te houden met een aangepaste verkeerssituatie, versmalde rijstroken en er geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Toe- en afritten blijven zoveel mogelijk open.

Het groot onderhoud van de N3 en de renovatie van de Wantijbrug zijn onderdeel van de opgave van Rijkswaterstaat om de komende jaren de bestaande infrastructuur te vervangen en renoveren. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen. Daarnaast past Rijkswaterstaat de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen. Denk hierbij o.a. aan nieuwe aansluitingen van de A16 en A15 op de N3 en verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.