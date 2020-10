Bespreking ‘Visie op bibliotheekwerk’ in Molenlanden schuift maand op

MOLENLANDEN • De bespreking van de visie op het bibliotheekwerk in de gemeente Molenlanden schuift een maand op. Dat maakt het gemeentebestuur bekend.

Bij de totstandkoming van de visie op het bibliotheekwerk zijn vele partners betrokken. Eén van deze partners zijn de schooldirecties. “In de conceptvisie is opgenomen dat we in willen zetten op een doorlopende leeslijn van nul tot zestien jaar”, begint het gemeentebestuur haar uitleg. “Een cruciaal onderdeel hierbij is het verder uitrollen van de bibliotheken op school. Binnen de voormalige gemeente Giessenlanden is dit al een bekend verschijnsel maar in de voormalige gemeente

Molenwaard nog niet. Het is belangrijk om van de scholen te weten of zij interesse hebben en in hoeverre zij financieel willen bijdragen aan deze ontwikkeling. De gesprekken hierover lopen maar de doorlooptijd is langer dan voorzien. De uitkomsten van de gesprekken zullen worden meegenomen in de op te stellen visie.”

Nieuwe planning

Nu de input van de schooldirecties nog onvoldoende bekend is, is de visie niet klaar voor de behandeling in de raad van oktober. Deze visie zal nu in de raad van november worden besproken.

Deze week werd ook bekend dat het bestuur van de Dorpskamer in Giessenburg graag een volwaardige bibliotheek zou willen zijn, in plaats van een afhaalpunt. De Dorpskamer hoopt dat haar wens ook besproken zal worden tijdens de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad.