Nieuwe plattelandswinkel promoot lokale producten

TIENHOVEN • Marieke Bouwmeester en haar man telen en verkopen fruit. Vanaf donderdag 8 oktober verkoopt Marieke dat, met andere lokale producten, in een gloednieuwe landwinkel op hun erf in Tienhoven.

De winkel in landelijke stijl ligt tussen de boomgaarden en het gebouw waar medewerkers appels en (stoof)peren sorteren. Dichter bij de plek van herkomst is het fruit niet te krijgen. Fruitteeltbedrijf Bouwmeester bestaat ongeveer 65 jaar. Het is opgezet door Mariekes schoonvader en levert appels en peren aan supermarkten.

Stalletje

“Jarenlang hadden we een stalletje langs de weg”, vertelt Marieke. Rechtstreeks contact met klanten vindt ze belangrijk. Ze laat een appel zien met een paar kleine vlekjes op de schil; hagelschade. “We kunnen bijvoorbeeld uitleggen dat dit niets afdoet aan de smaak.”

Woonaccessoires

De Boomgaard, zoals de winkel gaat heten, biedt meer dan streekproducten. Het assortiment bestaat naast fruit en sap van het eigen bedrijf, uit onder andere kaas en aardappelen van een boerderij uit Utrecht, seizoensgroenten van akkerbouwers uit Utrecht, eieren en zuivel van bedrijven uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, bakmixen van een Zuid-Hollandse molen, losse theesoorten en bonbons. Daarnaast verkoopt Marieke landelijke woonaccessoires. Bezig zijn met sfeer scheppen is een hobby van haar. “Ook stellen we fruit- en sappakketten samen, om cadeau te geven. Bijvoorbeeld in een kistje of een mand.”

Theeschenkerij

In het voorjaar gaat ook de theeschenkerij van De Boomgaard open. “Als de RIVM-richtlijnen het toelaten. We willen eerst kijken hoe het zich ontwikkelt. In het voorjaar kunnen we ook in de boomgaard zitten en misschien zijn de regels dan iets ruimer.”

Al eerder, in november dit jaar, start Marieke met workshops. “Ik geef al twintig jaar workshops in groendecoraties. De laatste jaren deed ik dat op locatie, nu hebben we er zelf een ruime zolder voor, boven onze winkel. Deelnemers kunnen hier afstand houden. We gaan kransen, toeven en wintergroenstukken maken. Het is groendecoratie die indroogt, zodat je er lang mee kunt doen.”

Opening

De Boomgaard opent op donderdag 8 oktober. Vanaf dan is de winkel elke donderdag en vrijdag open van 8.00 tot 17.30 uur en elke zaterdag van 8.00 tot 12.30 uur. Van 8 tot en met 10 oktober krijgt elke klant een goodiebag cadeau. Voor meer informatie: www.plattelandswinkeldeboomgaard.nl.