Zorgcontinuïteit blijft gewaarborgd door mooie samenwerking met teststraat

REGIO • Sinds deze week is er een teststraat bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht geopend. Deze teststraat is een mooie samenwerking van twaalf zorginstellingen, die samen de VVT Alliantie Waardenland vormen, en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht.

De teststraat is speciaal bedoeld voor haar eigen medewerkers. De alliantie wil zo garanderen dat zorgmedewerkers die bij haar aangesloten zorginstellingen werkzaam zijn, snel kunnen worden getest op COVID-19. Daarmee blijft de zorgcontinuïteit in de eerstelijnszorg het beste gewaarborgd.

De teststraat is bedoeld voor medewerkers van twaalf zorgorganisaties uit de regio’s Drechtstreden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Zij dragen zorg voor ruim 10.000 cliënten. Deze zorg mag niet in het geding komen. Peter de Wit, woordvoerder namens VVT Alliantie Waardenland: “Wij zien dat het relatief lang kan duren voor je als zorgmedewerker getest kan worden en vervolgens de uitslag van de test hebt. Wij proberen hier op in te spelen met een eigen teststraat, zodat onze medewerkers bij een negatieve uitslag weer snel aan de slag kunnen. Onze cliënten kunnen niet wachten! In deze mooie samenwerking tussen het ASZ ziekenhuis en de VVT Alliantie Waardenland is de teststraat snel en vakkundig gerealiseerd.”

De teststraat is zes dagen per week geopend. Het streven is een snel en adequaat testbeleid te voeren en dezelfde dag de uitslag van de test te hebben.

De VVT alliantie Waardenland is een samenwerking van 12 ouderenzorgorganisaties in de regio Waardenland en zorgkantoor VGZ. Samen staan zij voor goede zorg in de regio, maar willen zij ook de zorgcontinuïteit in de ouderenzorg garanderen. De zorgorganisaties die zijn aangesloten zijn:

Swinhovegroep, Het Parkhuis, PZC Dordrecht, De Blije Borgh, De Merwelanden, Het Spectrum, Waardeburgh, Leger des Heils, De Lange Wei, Present en Huis ter Leende. Rivas is ook aangesloten, maar werkt niet mee aan de gezamenlijke teststraat, omdat zij dit zelf in het Beatrix Ziekenhuis georganiseerd hebben.