Alle fractieleden Doe Mee Molenlanden hijsen regenboogvlag

MOLENLANDEN • Op maandag 12 oktober, een dag na de landelijke Coming Out-dag, wordt de regenboogvlag gehesen in de gemeente Molenlanden. Ook de fractieleden van Doe Mee Molenlanden zullen die dag deze vlag uithangen.

Dankzij een initiatief van Doe Mee en CDA Molenlanden is er in de gemeenteraad een motie aangenomen, die uitgewerkt wordt om inwoners van Molenlanden met LHBTI met begrip en respect te benaderen. Het eerste zichtbare moment van die uitwerking is op maandag 12 oktober, want dan gaat de vlag in de top bij de gemeentekantoren in Molenlanden.

Raadslid Wilma de Moel van Doe Mee: “De vlag is het signaal, dat we aandacht vragen voor LHBTI. Een mooie start van bewustwording. Stel, dat ook jouw buurman LHBTI-er is. Hoe krijgt hij dan van jou begrip en respect voor wie hij is? Wat mij betreft zou dat vanzelfsprekend moeten. In de Alblasserwaard leven we toch in een omgeving, waar dat moet beklijven en dan is dit initiatief dus écht nodig.”

Het hijsen van de vlag slaat ook een brug naar de week van respect in november. Dan gaat gemeente Molenlanden het gesprek met inwoners aan over begrip, respect en hulp rondom LHBTI.