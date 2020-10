Artifex nieuwe sponsor CMV volleybalvereniging WIK

GROOT-AMMERS • De CMV (kinderen 6 t/m 11 jaar) afdeling van volleybalvereniging WIK is gesponsord door Artifex (www.artifexcoat.nl). Artifex is een bedrijf dat gespecialiseerd is in oppervlaktebehandeling in de scheepsbouw. Zij beschikken over een full service spuiterij & beitserij.

Ze willen de jeugd uit Groot-Ammers en omstreken de mogelijkheid geven om te sporten en op deze manier een gezonde basis voor de toekomst te leggen.

De CMV kinderen van VC Wik trainen wekelijks in Groot-Ammers en Streefkerk. Kijk op de site voor exacte tijden: www.vcwik.nl.

Op de foto staat een deel van de kinderen met de nieuwe wedstrijdshirts. Ook de toernooien die georganiseerd worden door VC WIK, krijgen de naam van de sponsor.