Wennen aan mondkapjes in gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Sinds vorige week geldt er in Nederland een advies om mondkapjes te dragen in publieke ruimtes. Voor veel inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden is het dragen van een mondkapje een nieuwe ervaring.

Tenminste, dat blijkt uit de de enquête die door TipVijfheerenlanden eind september, dus voor het het mondkapjesadvies, werd gehouden.

Aan die enquête namen ruim 380 mensen deel en 33 procent van de ondervraagden gaf aan sinds het uitbreken van de coronacrisis nog geen mondkapje te hebben gebruikt.

Overigens gaven diverse ondervraagden aan geen mondkapje te dragen omdat zij drukke plaatsen vermijden of überhaupt bijna niet de deur uit te gaan. “Thuis gebleven, hou ik tenminste genoeg afstand. Ik zoek die narigheid niet op, je krijgt het toch wel”, was bijvoorbeeld één van de reacties.

De mensen die wel een mondkapje op hadden, deden dat vooral in het openbaar vervoer, waar het dragen van een mondkapje verplicht is, of op andere plekken waar het dragen van een mondkapje verplicht is. Slechts tien procent gaf aan een mondkapje te dragen op plekken waar dat niet verplicht is.

Onprettig

Het dragen van een mondkapje wordt door een groot deel van de ondervraagden als (zeer) onprettig ervaren. Mensen geven aan het benauwend te vinden en brildragers vinden het vervelend dat hun bril, door het dragen van een kapje, beslaat.

Maar er zijn ook andere redenen om het als onprettig te ervaren: “Ben nog wat mensenschuw en door al die kapjes herken ik niemand meer, waardoor ik bijna niet meer over straat durf tegenwoordig.” Weer anderen vinden het niet passend: “Het hoort niet in een vrij land.”

Overigens geeft 42 procent van de ondervraagden aan neutraal te staan in het dragen van een mondkapje: “Pas je mindset aan als je een kapje draagt. Het moet op sommige plekken nu eenmaal. Leg je erbij neer dan heb je er het minste last van!”

Plicht

Van de ondervraagden gaf 29 procent aan niet achter een mondkapjesplicht te staan, terwijl 36 procent een plicht voor het dragen van een mondkapje wel ziet zitten op plekken waar anderhalve meter afstand houden niet gegarandeerd kan worden: “Het mondkapje heeft geen medische, maar een sociale functie.”

Negen procent ziet het liefst een mondkapjesplicht in alle openbare ruimtes, zowel binnen als buiten: “Als dat helpt, doen we dat toch gewoon.”