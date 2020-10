Luca van Leer tweede in NK-wedstrijd

• Luca van Leer in actie.

BERGHEM/LEERBROEK • In Berghem pakte Luca van Leer een mooie tweede plaats in een wedstrijd die meetelt voor het NK-(jeugd)karten.

In de regenachtige kwalificatie realiseerde de jonge Leerbroekse karter pole position, maar omdat hij de gele vlag over het hoofd had gezien werd hij na een tijdstraf teruggezet naar de vierde plaats.

In de heats eindigde Luca als derde, tweede en tweede, met als resultaat een tweede plek in het dagklassement. In de NK-tussenstand staat hij derde.

In het weekend van 14 en 15 november staat er een dubbele wedstrijd gepland in Eindhoven. Luca van Leer hoopt zijn podiumplaats in het NK te kunnen vasthouden.