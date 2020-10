Lek en Waard Wonen verrast huurders in de Week van het huren

REGIO • Tijdens de Week van het Huren, die gehouden wordt van 5 tot 10 oktober, heeft Lek en Waard Wonen haar huurders verrast met een aardigheidje aan de deur.

Tijdens deze week organiseren woningcorporaties door het hele land activiteiten om het contact met huurders te versterken en huurders met elkaar in contact te brengen. Ook Lek en Waard Wonen doet hieraan mee.

Alle huurders ontvangen in deze week daarom een aardigheidje aan de deur. Huurders die 50 jaar of langer huren en dat na een oproep in het bewonersblad ‘Thuis’ bij de corporatie hebben gemeld, ontvangen nog een extra verrassing.

Daarnaast had de corporatie plannen gemaakt om de huurders in deze week binnen de coronamaatregelen op verschillende plaatsen te ontmoeten en in de gelegenheid te stellen om kennis te maken, vragen te stellen, dingen onder de aandacht te brengen of gewoon een praatje te maken.

Het oplopen van het aantal coronabesmettingen en de maatregelen die de overheid landelijk heeft opgelegd per 29 september, heeft de corporatie doen besluiten om daar toch vanaf te zien.

Lek en Waard Wonen vindt persoonlijk contact erg belangrijk en hoopt daarom dat de persoonlijke ontmoetingen in de toekomst weer mogelijk zullen zijn. De corporatie probeert de dienstverlening naar de huurders binnen de corona-maatregelen zo goed mogelijk te organiseren. Zie voor actuele informatie hierover www.lwwonen.info.