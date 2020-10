Dorpskamer Giessenburg biedt ruimte aan als thuiswerkplek

GIESSENBURG • Omdat naar kantoor gaan voor veel mensen niet mogelijk is en omdat thuiswerkers soms in een andere omgeving willen werken, biedt de Dorpskamer van Giessenburg haar ruimte aan als thuiswerkplek.

Hier kunnen mensen rustig werken met inachtneming van 1,5 meter. Maximaal 6 personen kunnen er tegelijk gebruik van maken. Er is wifi en eventueel koffie of thee. De dagdelen zijn dinsdag en vrijdagmorgen van 08.30 tot 13.00 uur.

Belangstellenden moeten zich van te voren opgeven. Voor meer informatie of aanmelding: bel of app naar 06-53192887 of mail naar dorpskamer@giessenburg.nl.