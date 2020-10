Frok Classic Rock geeft livestream concert op 11 oktober

AMEIDE/DORDRECHT • De agenda van Frok Classic Rock, 28 jaar geleden opgericht in Ameide/Tienhoven, stond voor dit jaar aardig vol met optredens. Maar door de coronaregels werden ze natuurlijk bijna allemaal geannuleerd.

Ook bij het optreden van 11 oktober in de Biesbosch hal (DordtYart in Dordrecht) waarbij naast Frok ook Battle of Blues zal spelen, kan geen publiek aanwezig zijn. Het goede nieuws is echter dat het hele concert vanaf 14.00 uur via een livestream te volgen zal zijn. De link zal te vinden zijn op www.frokclassicrock.nl.