Amarantha Uitvaartzorg breidt team uit in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Het vaste team van Amarantha Uitvaartzorg is recent uitgebreid met Ellis Kortlever. Zij is naast Petra van de Minkelis en Laurette Grasmeijer de derde uitvaartbegeleider van Amarantha Uitvaartzorg.

‘De komst van Ellis is meer dan welkom. In de uitvaartbranche heb je nu eenmaal te maken met de onvoorspelbaarheid van het werk. We kregen steeds meer behoefte aan extra back-up. Het is daarom fijn dat we ons team nu hebben versterkt’, zegt Petra van de Minkelis, eigenaar van Amarantha Uitvaartzorg.

Ellis Kortlever-Wemmers is geboren en getogen in Bleskensgraaf en woont sinds kort in Brandwijk. Voorlopig combineert ze haar werkzaamheden bij Amarantha Uitvaartzorg met het werk in de ouderenzorg.

Sterk eigen profiel

Amarantha Uitvaartzorg werkt vooral in de regio Gorinchem en de Alblasserwaard. In relatief korte tijd heeft de uitvaartonderneming een sterk eigen profiel ontwikkeld. Warmte in de relatie, oog voor details, stijl en kwaliteit zijn belangrijke aandachtspunten. ‘Dat horen we vaak terug van families, die we hebben begeleid bij een uitvaart. En daar zijn we blij mee. Want dat zijn precies de punten waarmee we het verschil willen maken’, aldus Petra van de Minkelis.

Flexibel

‘Amarantha Uitvaartzorg beschikt niet over een eigen uitvaartcentrum. We kunnen terecht bij alle uitvaartcentra in de regio en bij tal van andere locaties. Ook hebben we alle voorzieningen voor een thuisopbaring. Dat maakt ons flexibel. En dat wordt in de praktijk erg gewaardeerd.’

Bijschrift:

Het team van Amarantha Uitvaartzorg v.l.n.r.: Ellis Kortlever-Wemmers, Laurette Grasmeijer en Petra van de Minkelis-Klop. Foto Henk Ganzeboom.