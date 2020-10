Besmettingen met corona blijven fors stijgen in regio

REGIO • Het aantal gemelde besmettingen met corona blijft verder stijgen in de afgelopen week. Dat meldt de GGD op haar website.

In de afgelopen week kwamen er 36 nieuwe besmettingen bij in Molenlanden. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van twee weken geleden. Toen werden er 20 nieuwe gevallen gemeld.

Ook in Alblasserdam en Papendrecht werden dergelijke stijgingen genoteerd van het aantal corona-besmettingen: 32 in Alblasserdam (twee weken terug 15) en 28 in Papendrecht (twee weken terug 15).

De teller van het totaal aantal positief geteste personen staat in Alblasserdam op 143, in Molenlanden op 216 en in Papendrecht op 172. Er zijn in Alblasserdam (voor zover bekend) 5 mensen overleden aan het coronavirus. In Molenlanden zijn 12 slachtoffers te betreuren en in Papendrecht 8.

In Molenlanden zijn momenteel 24 mensen opgenomen in het ziekenhuis met coronaklachten. In Alblasserdam zijn 13 ziekenhuisopnamen gemeld en in Papendrecht 12.