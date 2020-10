REGIO • Kerkdiensten mogen met ingang van heden nog maar met 30 mensen gehouden worden. Aangeraden wordt weer zoveel mogelijk naar online-diensten over te gaan. Dat heeft minister Grapperhaus maandag met de kerkelijke organisaties afgesproken.

"We gaan nu weer terug naar de afspraken die we in maart hebben gemaakt met de koepelorganisaties", zegt Grapperhaus tegen de NOS. "Iedereen brengt offers. Kerkelijke organisaties zien dat ook in."

Hij benadrukt wel dat de regels niet afdwingbaar zijn. "We kunnen als overheid geen kerkgebouwen binnentreden, dat is een heel oud grondrecht. Maar ik vertrouw erop dat iedereen meedoet."

De afspraken gelden zolang het huidige maatregelenpakket van kracht is.





Nieuwe afspraken tussen minister en kerken:



- zoveel mogelijk terug naar online-diensten

- maximaal 30 personen in de kerk

- niet zingen



Hoe moeilijk en zwaar ook, ik doe een oproep op de kerken in ?@5heerenlanden? om deze afspraken te volgen.

https://t.co/wfX4e3rRaD — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) October 5, 2020