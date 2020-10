Webinar over herkennen en aanpakken van eenzaamheid in Molenlanden

MOLENLANDEN • Welzijn Molenlanden houdt donderdag 8 oktober in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid een webinar over het herkennen van eenzaamheid én wat je eraan kunt doen.

Eenzaamheid; het is een onderwerp dat mede door de coronacrisis volop speelt. "In Molenlanden is er sterke sociale cohesie, maar dat wil niet zeggen dat achter de voordeur mensen zich niet eenzaam voelen", stelt welzijnscoördinator Marlous Fieret. "Daar spelen we met dit webinar op in."

Gastspreker is onderzoeker Jan-Willem van de Maat, verbonden aan Movisie, het landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken. "Hij gaat in op hoe je signalen van eenzaamheid kunt herkennen. Vervolgens geeft hij praktische tips over wat je met die signalen kunt doen."

Het webinar is interactief; er is een forum dat ingaat op vragen die live gesteld kunnen worden. "In dat forum zitten naar Van de Maat ook een wijkverpleegkundige, een betrokken vrijwilliger, wethouder Lizanne Lanser en een jongerenwerker. Want eenzaamheid is niet iets dat alleen onder ouderen speelt; ook onder jongeren is het zeker een issue."

Het doel van Welzijn Molenlanden is om de bewustwording rond dit actuele thema te vergroten. "En om de kennis te vergroten. Eenzaamheid is veel meer dan alleen het ontbreken van sociale contacten. Een goed voorbeeld is zingeving van het bestaan; als dat ontbreekt, kun je je heel alleen voelen, terwijl je niet eenzaam bent. Het is één van de onderwerpen waar Jan-Willem van de Maat op ingaat."

Aanmelden voor het webinar kan via info@welzijnmolenlanden.nl of log in via de website www.welzijnmolenlanden.nl.