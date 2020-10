Deel Alblasserbos afgesloten voor honden; reeën te dicht in buurt A15

OUD-ALBLAS • Staatsbosbeheer heeft vrijdagochtend per direct een deel van het Alblasserbos tussen Oud-Alblas en Alblasserdam afgesloten voor mensen met honden.

Aanleiding daarvoor is de onveilige situatie die is ontstaan doordat de reeën uit het bos gejaagd zijn en in de directe omgeving van de a15 gesignaleerd zijn. "Ze bevinden zich nu in het gedeelte vlak achter het tankstation, dichtbij de snelweg", licht boswachter Peije 't Lam toe. "Daar zitten ze normaal nooit."

Staatsbosbeheer houdt rekening met de mogelijkheid dat een hond de reeën uit het deel van het Alblasserbos waar ze gewoonlijk zijn heeft gejaagd. "Daarom weren we nu de honden, zodat de reeën weer terug kunnen gaan."