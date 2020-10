Stichting Welzijn Molenlanden is de welzijnsorganisatie in gemeente Molenlanden.

Wij richten ons op ondersteuning vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en Jongerenwerk. Wij geloven in de kracht van mensen en van bestaande krachten in de gemeente Molenlanden, daarbij richten we ons op het geven van ondersteuning om mensen in staat te stellen weer de regie te nemen: werken aan een vitale en inclusieve samenleving.

In de gemeente Molenlanden krijgen we per 2021 uitbreiding van Welzijnswerk. Heb je een passie voor welzijnswerk en houd je van een uitdaging? Dan zoeken we jou! We zoeken een kundige sociaal werker met affiniteit voor mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie zie de website www.welzijnmolenlanden.nl/vacature/vacature-welzijnswerker-stichting-welzijn-molenlanden-2/