Voetbalverslagen op Klokradio

ALBLASSERDAM/MOLENLANDEN • Klokradio meldt dat voetballiefhebbers het komend weekend goed op de hoogte gehouden zullen worden van de verrichtingen van hun teams.

Voor sportliefhebbers zijn het rare tijden nu er de komende weken geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn. Des te belangrijker wordt de taak van de lokale omroep om daar verslag van te doen. Klokradio Sport doet dat al bijna 30 jaar en ook dit weekend kunnen de supporters weer via de radio op de hoogte blijven van de verrichtingen op de velden.

Dit weekend zullen er maar liefst zes voetbalwedstrijden live worden gevolgd. In het uitzendgebied van Klokradio zijn vele verenigingen actief en liefhebbers willen natuurlijk graag hun eigen club volgen. Helaas moeten er keuzes worden gemaakt op basis van mankracht en technische mogelijkheden. Van week tot week wordt door de sportredactie gekeken bij welke wedstrijden de verslaggevers aanwezig zullen zijn. Het streven is daarbij zoveel mogelijk te variëren tussen de regioclubs.

Klokradio Sport is zaterdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur aanwezig bij de koploper van de 3e divisie. Stedoco neemt het thuis op tegen Excelsior’31. In de 2e klasse F spelen Arkel en De Zwerver beiden een thuiswedstrijd tegen respectievelijk Wilhelmina’26 en GJS.

In de regionaal getinte 3e klasse C zijn er verslagen van twee spannende streekderby’s, namelijk Streefkerk-Alblasserdam en Groot-Ammers-Schelluinen. In dezelfde 3e klasse speelt de Alblas thuis tegen Perkouw.

Maar natuurlijk worden de overige regioteams uit de Alblasserwaard niet vergeten. Deze worden gevolgd via de tussenstanden, die regelmatig worden gemeld gedurende het sportprogramma.

Klokradio Sport is te beluisteren via de ether (drie frequenties: 97.3, 107.0 en 92.1 FM), via de kabelnetwerken, de digitale apps en de website van Klokradio. Dit zeer goed beluisterde programma bestaat al sinds de eerste uitzenddag van de lokale omroep, toen op 15 december 1990 direct verslag werd gedaan van de altijd beladen derby De Zwerver-Nieuw Lekkerland. Nu al weer bijna 30 jaar geleden. Sindsdien zijn er iedere zaterdagmiddag zo’n 15 vrijwilligers in de weer om een professioneel sportprogramma te maken. Met op de maandagavond een terugblik op wat er aan sport dat weekend is gepasseerd.

Klokradio is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, ook voor haar sportprogramma. Presentatoren, technici achter het mengpaneel en verslaggevers langs de velden. Iedereen die interesse heeft in radio maken, kan contact opnemen met Klokradio via bestuur@klokradio.nl.