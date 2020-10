Basisschool De Springplank in Meerkerk viert 30e verjaardag

MEERKERK • Het was op donderdag 1 oktober precies 30 jaar geleden dat openbare basisschool De Springplank haar deuren opende in het nieuwe gebouw aan de Burgemeester Sloblaan 14 in Meerkerk.

De eerste steen hiervoor werd gelegd op 15 februari 1990 door de toenmalige directeuren Anneke Brünner-Kleijn en Jan Schout. Vanwege het coronavirus was er deze keer geen grote viering, maar uiteraard werd er wel stilgestaan bij de verjaardag van de Meerkerkse basisschool. Oude foto’s werden van zolder gehaald en er was een traktatie voor alle leerlingen.

In het verleden kende het dorp Meerkerk de Marijkeschool als lagere school en De Blokkendoos als kleuterschool. In 1985 werden de lagere school en de kleuterschool samengevoegd tot de basisschool De Springplank en dit resulteerde dus in 1990 tot het huidige schoolgebouw. Anno 2020 is De Springplank een eigentijdse openbare basisschool waar elke dag zo’n 120 leerlingen les krijgen van een enthousiast team van leerkrachten. De leerlingen komen uit Meerkerk, maar ook ouders uit omliggende dorpen kiezen steeds vaker bewust voor deze school. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de leerlingen veel leren en bovendien met plezier naar school gaan. Het betrokken team wil de ontwikkeling van de zelfstandige leerhouding van ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau brengen.

Het fijne schoolklimaat waaraan wordt gewerkt op De Springplank wordt samengevat in één woord: S.T.O.E.R. Dat staat voor: ‘Samen maken we de school (en de maatschappij!), zijn we Trots op wie we zijn, mogen Onszelf zijn, zijn Eerlijk en hebben Respect voor elkaar’. Basisschool De Springplank maakt deel uit van O2A5; een onderwijsstichting met 25 openbare basisscholen in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

Ook in coronatijd zijn nieuwe ouders/verzorgers welkom voor een rondleiding na schooltijd, op afspraak en volgens de geldende coronamaatregelen. Voor meer informatie: www.despringplankobs.nl.