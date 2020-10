Televisiekijken blijft onverminderd populair bij de meeste Nederlanders, terwijl de liefde voor de televisie onder jongeren rap afneemt.

De trend is zichtbaar sinds 2015. Toen nam het aantal uren dat Nederlanders voor de televisie doorbrengen voor het eerst in tien jaar af dankzij de komst van on-demand kijken en de populariteit van andere apparaten.



Populariteit lineair kijken neemt af

In totaal brengen we nog altijd evenveel tijd achter een scherm door. De cijfers van Stichting Kijkonderzoek hebben uitgewezen dat vooral de populariteit van het lineair kijken fors afnemen. Hier tegenover staat wel een toename van uitgesteld kijken en ‘overige schermtijd’. Hiermee worden on-demanddiensten aangeduid, zoals Netflix en Videoland, die sinds een aantal jaar de manier waarop tv gekeken wordt sterk hebben veranderd.



Technologische ontwikkeling gaat vaak razendsnel, zoals trendwatcher Jesse van Doren kan beamen. De verschillen in kijkgedrag tussen jongeren en ouderen nemen steeds verder toe. 65-plussers kijken maar liefst 4,5 uur televisie per dag, zowel direct als uitgesteld. Jongeren onder de 20 kijken minder dan een uur tv per dag, en in de leeftijdscategorie 20-34 jaar is de daling nog sterker. Deze groep kijkt haast alleen nog maar on demand. Een betrouwbaar alles in 1 -pakket is tegenwoordig dus onmisbaar, wat de gezinssamenstelling ook is.



Netflix meest populair

Van alle streamingdiensten in Nederland blijft Netflix op de eerste plaats staan. In het vierde kwartaal van 2019 kwamen er nog 130.000 nieuwe abonnees bij. Verschillende deskundigen waren hier verrast over, omdat zowel Disney+ als de streamingdienst van Apple in dezelfde periode beschikbaar kwamen. Momenteel heeft Netflix zo’n 3,3 miljoen Nederlandse abonnees. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de dienst is echter nog veel groter, omdat accounts vaak gedeeld worden.



Minder tv kijken goed voor gezondheid

Door minder naar de televisie te kijken kan de gezondheid fors verbeteren, zoals Brits onderzoek onlangs heeft aangetoond . Personen die dagelijks minder dan twee uur naar een scherm kijken hebben minder last van aandoeningen, zoals kanker en hart- en vaatziekten. Het grootschalige onderzoek is uitgevoerd onder een half miljoen mensen tussen de 37 en 73 jaar oud, over een tijdspanne van 12 jaar (2006 tot 2018). De belangrijkste gezondheidsrisico’s ontstaan door gebrek aan beweging, omdat haast iedereen liggend of zittend tv kijkt. Er ontstaan al snel gezondheidsvoordelen door het kijken af en toe te onderbreken en wat te bewegen.



Kijkcijferrecords 2020

Door het coronavirus werden Nederlanders gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. Hierdoor zaten mensen veel meer voor de tv. In maart keken mensen gemiddeld 33 minuten langer televisie dan in dezelfde periode een jaar eerder. De tijd kwam hiermee gemiddeld uit op 225 minuten tv kijken per dag. Deze stijging gold zowel voor uitgesteld kijken en on-demand kijken als voor het lineair televisiekijken. Vooral nieuws- en actualiteitenprogramma’s deden het erg goed. De piek lag gemiddeld in de avond tussen 20.00 en 21.00 uur, met een totaal aantal kijkers van 7,1 miljoen. Deze piek was in 2019 een stuk lager, met 6,1 miljoen kijkers.