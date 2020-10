Tijdreizigers op OBS De Springplank in Meerkerk

MEERKERK • Van woensdag 30 september tot en met 10 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Dit jaar is het thema ‘ En Toen’ waarbij aandacht is voor kinderboeken met een geschiedenisverhaal. De leerkrachten van OBS De Springplank in Meerkerk waren allen verkleed als een historisch figuur en openden met de kinderen van de school deze leuke week. Tijdens de opening werd er voorgelezen uit een ridderprentenboek en dansten de kinderen op het themalied.

Naast het feit dat er veel aandacht is voor het lezen en voorlezen van kinderboeken, zijn er op diverse plaatsen van de school hoeken ingericht met diverse thema’s uit de geschiedenis. Zo maken de kinderen deze Kinderboekenweek dagelijks een reis door de tijd, want de ingang van de centrale hal is tevens aangekleed als een tijdmachine.