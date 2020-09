Toch meer dan dertig mensen welkom in theaters en sommige bioscopen

GORINCHEM/ALBLASSERDAM • De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft besloten om toch meer dan dertig personen toe te staan in enkele theaters en evenementenlocaties in de regio.

De ontheffing geldt in de regio voor cultureel centrum Landvast in Alblasserdam, Theater De Willem in Papendrecht en De Nieuwe Doelen in Gorinchem.

Er zijn nog zeven andere locaties in de regio die toestemming hebben gekregen om meer dan dertig mensen mogen ontvangen. In Dordrecht gaat het om vier locaties: Kunstmin, het Energiehuis en de bioscopen Kinepolis en The Movies.

Maandagavond maakte premier Rutte tijdens een persconferentie nog bekend dat vanwege de kans op besmetting met het coronavirus niet meer dan dertig mensen in één ruimte bij elkaar mogen komen. Tegelijkertijd meldde hij dat daar wel uitzonderingen op mogelijk zijn om bedrijf te kunnen laten doordraaien.

De Nieuwe Doelen, Landvast en Theater De Willem mogen hiervan dus gebruikmaken. Er moet echter nog steeds rekening gehouden worden met de anderhalve meter afstand en de andere veiligheidsafspraken die er zijn vanwege corona.