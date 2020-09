Nepberichten Woongaard over betalingen

REGIO • Sinds kort worden nep sms’jes en mails verstuurd die afkomstig lijken van Woongaard. In de berichten wordt gevraagd verlengingskosten te betalen. Ingeschrevenen kunnen dat doen door op een link te klikken in de sms of mail. Woongaard stuurt echter nooit sms’jes en de mails komen niet overeen met de mails die Woongaard stuurt.

Huurders of woningzoekenden voor huizen van woningcorporaties, zoals Fien Wonen, moeten altijd ingeschreven staan bij Woongaard om in aanmerking te komen voor een huurwoning.

De onbekende partij die de sms’jes en mails stuurt is uit om toegang te krijgen tot bankrekeningen. Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse website gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Fien Wonen geeft aan: “Ik roep alle ingeschrevenen op goed te controleren of een betalingsmail echt van Woongaard afkomstig is. Het beste is om verlengingskosten rechtstreeks te betalen in het account op Woongaard. Op die manier weten ingeschrevenen zeker dat het geld goed terecht komt. Bij twijfel kunnen ingeschrevenen bellen naar Fien Wonen. Medewerkers helpen graag en kunnen zien of ingeschrevenen daadwerkelijk verleningskosten moeten betalen.”

De mails van Woongaard zijn te herkennen aan de vele spellingsfouten, een verkeerde aanhef en ook wordt de woonregio niet genoemd. In zowel de mails als sms’jes wordt Woongaard niet genoemd maar wordt er gesproken over WoningNet. Hieraan is ook duidelijk te herkennen dat een bericht nep is. Woongaard communiceert altijd met de naam Woongaard.

Ingeschrevenen die op een link hebben geklikt en gegevens hebben achtergelaten kunnen hier melding van maken. Er wordt aangeraden contact met de bank op te nemen om aan te geven dat er sprake is van digitale oplichting. Daarnaast wordt geadviseerd melding te maken bij de politie. Op https://www.fraudehelpdesk.nl zijn alle te nemen stappen terug te vinden.