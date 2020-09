Team Bless volbrengt alternatieve Cycle for Hope

BLESKENSGRAAF • Een standaard Cycle for Hope evenement was dit jaar door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Met de nodige creativiteit is Team Bless op donderdag 24 september toch op de fiets gestapt. Teamcaptain Marc den Heijer had de enthousiaste leiding over deze tocht, in geheel aangepaste vorm.

Dit jaar werd het evenement Cycle for Hope voor de tiende keer georganiseerd door Stichting De Hoop te Dordrecht. In voorgaande jaren fietsten we het ‘Rondje Nederland’. Dit is een tocht van 1200 km, door alle provincies van Nederland, die in 48 uur in estafettevorm gefietst wordt.

Zo’n ‘Rondje Nederland’ bleek dus dit jaar niet haalbaar. De alternatieve tocht werd gestart vanuit de thuisbasis Bleskensgraaf. Veertien fietsers gingen richting de basis in Beekbergen vanwaar de andere drie etappes steeds gestart werden.

Op de camping in Beekbergen overnachtte de groep in 21 eenpersoonstentjes en twee caravans. Tijdens het hele evenement werden de fietsers uitstekend verzorgd door hun negen begeleiders. Zij regelden het opzetten van de tenten, de maaltijden en niet te vergeten: de gezelligheid.

Op zaterdagmorgen werd de laatste etappe ingezet: van Beekbergen weer richting Bleskensgraaf. Na een geweldig warm ontvangst op het Kerkplein in Bleskensgraaf, met een springkussen voor de kinderen en een pannenkoek voor de belangstellenden, werd het geslaagde evenement afgesloten.

Ondanks alle aanpassingen hebben ze er, mede dankzij alle sponsors, toch een mooi evenement van kunnen maken. De totaalopbrengst van Cycle for Hope 2020 is meer dan 420.000 euro. Een bedrag waarmee weer veel verslaafden een nieuwe toekomst vol hoop kunnen krijgen.