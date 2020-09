Activiteiten Week van de Eenzaamheid geannuleerd

VIJFHEERENLANDEN • SamenDoen, Welzijn Vianen en de gemeente Vijfheerenlanden hebben moeten besluiten de geplande activiteiten in de Week van de Eenzaamheid te annuleren.

Vanaf 1 oktober zouden medewerkers en vrijwilligers op verschillende publieke locaties aandacht vragen voor de vele openstaande hulpvragen naar gezelschap. Met de aangescherpte corona-maatregelen zijn de organisatoren van mening dat, als je de inwoners van Vijfheerenlanden oproept om zoveel mogelijk thuis te werken en niet voor de gezelligheid naar winkels en markten te gaan, een dergelijke actie niet passend is.

Zij hopen de actie later in het jaar wel door te kunnen laten gaan. “Eenzaamheid laat zich tenslotte niet vangen in een week”, zo redeneren de organisatoren.