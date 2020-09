Acties in Ameide tegen ‘onrechtvaardige’ sluiting café Joep

AMEIDE • In Ameide zijn enkele dorpsbewoners een doneeractie begonnen om eigenaar Joep Güngör van café Joep en afhaalcentrum Dilara te helpen, zodat hij zo snel mogelijk weer open kan. Ook Joep zelf onderneemt actie met zijn advocaat tegen de sluiting.

Burgemeester Sjors Fröhlich meldde maandag op Twitter aan dat hij in overleg met de Veiligheidsregio Utrecht had besloten om café Joep en de bijbehorende grillroom Dilara te sluiten vanwege ‘blijvende overtredingen van de coronaregels’. “Na vele waarschuwingen is het een keer klaar”, spreekt Fröhlich duidelijke taal.

Niet zo duidelijk

Voor Joep is het allemaal niet zo duidelijk. “Ik heb het via social media moeten vernemen dat ik voor onbepaalde tijd moet sluiten. Ik hoor een schriftelijke reactie te krijgen, zodat mijn advocaat kan reageren”, vertelt Joep.

Volgens hem wordt er met twee maten gemeten in de gemeente Vijfheerenlanden. “Ik heb veel contacten die mij vertellen dat er overal in de omgeving ieder weekend overtredingen zijn, terwijl ik nu al voor de tweede keer gesloten wordt. Door corona draai ik al het hele jaar verlies en nu dit! Op deze manier maak je een ondernemer kapot.”

Joep heeft aan het begin van de coronaperiode aan de gemeente gevraagd wat het beleid is ten aanzien van zijn café. “Ik kreeg te horen dat als er geen klachten zijn, dat ze dan niet komen kijken. Dat is toch geen beleid?”

Doneeractie

Intussen zijn enkele dorpsbewoner een doneeractie begonnen om Joep te helpen. “Joep moet veel kosten maken omdat hij nu een advocaat in de arm moet nemen. Ook heeft hij geen inkomsten omdat hij dicht is. Met de doneeractie willen we hem helpen”, vertelt Silvia Kooijmans uit Ameide, die de actie samen met Barbara Versluis begonnen is.

Graag willen ze Joep ook helpen met een plan van aanpak, waardoor de zaak weer open kan en open kan blijven.

Belangrijke functie

“Want het café heeft een belangrijke functie in de gemeente. Er komen veel jongeren. Waar moeten die nu heen?”

Joep is blij met de actie. “Ik krijg veel steun uit het dorp. Ze zeggen: ‘Maak je geen zorgen, we helpen jou!’. Dat is heel bijzonder.”

De advocaat van Joep heeft inmiddels een brief gestuurd naar de gemeente Vijfheerenlanden waarin gevraagd wordt om duidelijkheid.

“Ik heb nog geen reactie terug. Hopelijk hebben ze niets gestuurd naar het café, want ze weten toch dat ik daar niet naar binnen mag?”

De doneeractie kan gesteund worden via https://www.doneeractie.nl/houd-cafe-joep-en-dilara-in-ameide/-46204