Pleidooi voor Krasse Knarrenhof in Arkel

ARKEL • Een Kerngroep Knarrenhof Gorinchem & Molenlanden wil een Krasse Knarrenhof realiseren binnen de plannen voor terrein Betondak in Arkel. Wethouder Johan Quik beloofde dinsdag 29 september dat hij er zijn steun aan zal geven.

Sinds mei 2018 maakt een initiatiefgroep zich sterk voor een hof waar bewoners tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen wonen dankzij een zelfredzame sociale omgeving dichtbij huis. De groep denkt aan ongeveer vijfentwintig woningen met een gemeenschappelijke hoftuin en hofhuis.

Eenzaamheid

Inspreker Daan van Delden uit Hoornaar, lid van de kerngroep, vertelde de raad dinsdag wat hem motiveert: “Particuliere instellingen voor rijken zie ik als paddenstoelen uit de grond komen, ellende achter de voordeur zien we toenemen. Een Krasse Knarrenhof verlaagt eenzaamheid en verhoogt doorstroming op de woningmarkt. Het zou een combinatie moeten zijn van betaalbare woningen en huurwoningen, waardoor het ook bereikbaar wordt voor lagere inkomens.”

Rol voor stichting

De kerngroep heeft een groep van geïnteresseerden van ongeveer tweehonderd personen. Van Delden: “Molenlanden gaat een pilot doen met een Knarrenhof, werd in 2019 besloten. We willen dit doen bij Betondak. Naar aanleiding van een artikel in Het Kontakt van 24 september ben ik een mailrondje gaan doen met raadsleden. Mijn vragen: komt de toetsingscommissie nog in beeld, kan de Knarrenhofgedachte hier ingebracht worden, kan onze stichting hier nog een rol in hebben?”

Andere locatie

Raadslid Bas de Groot (SGP): “Betondak, daar zit een ontwikkelaar op. Heeft u met hem contact opgenomen? En zijn er meer locaties in Molenlanden waar jullie graag zouden willen zitten?” Op de eerste vraag antwoordde Van Delden ontkennend. Op de tweede vraag antwoordde hij: “We zijn ook in gesprek over een Knarrenhof op een andere locatie, maar die wil ik nog even voor me houden. Mogelijk in de vorm van CPO.”

Aantal geïnteresseerden

Curt Roth (Doe Mee) wilde weten hoeveel geïnteresseerden er zijn uit Arkel, Hoogblokland of naaste omgeving. Van Delden weet dat niet. “In overleg met wethouder Lizanne Lanser hebben we even gewacht met het polsen van geïnteresseerden. Maar ik weet dat er twintig geïnteresseerden zijn uit Molenlanden, op basis van onze contacten.”

Warm aanbevolen

Wethouder Johan Quik reageerde: “In het project Betondak hebben we als college het Knarrenhof warm aanbevolen. We gaan ervan uit dat de initiatiefnemer van het Knarrenhof na vanavond contact zoekt met de ontwikkelaar om te kijken hoe zij het kunnen realiseren. We zullen er zeker waar mogelijk onze steun aan geven.”