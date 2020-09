Open dag in nieuwbouw De Schakel in Leerbroek

LEERBROEK • In het pand van De Schakel in Leerbroek, dat nu in aanbouw is, wordt op zaterdag 10 oktober van 10.00 tot 15.00 uur een open dag gehouden.

De eerste paal voor het complex werd geslagen op 18 januari dit jaar. Vanwege de corona-maatregelen is gedurende de zomer in beperkte kring aandacht geschonken aan het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw.

De nieuwbouw is nu echter in een fase gekomen waarin het mogelijk is om aan belangstellenden te tonen hoe de veel besproken plannen vorm gaan krijgen. Op zaterdag 10 oktober zal zowel het kerkelijk centrum als het dorpshuis opengesteld worden voor alle belangstellenden om een blik te werpen op de vorderingen van de nieuwbouw. Van 10.00 tot 15.00 uur wordt een looproute door het complex geopend en aanvullende informatie getoond. Dit met in acht neming van de geldende corona-maatregelen.

Mogelijk een najaarsmarkt

Naar de huidige planning kan het dorpshuis, met gym- en sportzaal, vanaf maart 2021 in gebruik genomen gaan worden. Dit is helaas wat later dan de oorspronkelijke verwachting. Bezien wordt of eind november 2020 een najaarsmarkt in en rond het complex kan worden gehouden. Het bestuur van stichting De Schakel is in vergevorderd overleg met een toekomstig beheerder en kan, naar verwachting, hierover in november 2020 meer informatie verstrekken.

De energievoorziening van het complex omvat zonnepanelen, warmtepompen en grondwater bronnen voor verwarming en koeling en wordt verregaand zelfvoorzienend. De aanleg van de bronnen betekent dat van 12 oktober tot 13 november het parkeerterrein achter De Schakel zal worden gesloten.

Het complex omvat een nieuw dorpshuis, een kerkelijk centrum en de advieswinkel van Univé het Groene Hart. Basisschool Eben Haëzer krijgt de sportzaal in gebruik voor bewegingsonderwijs. Het ‘3 onder 1 kap’-complex vormt een sterke basis voor de leefbaarheid in Leerbroek en dient de gehele lokale gemeenschap.

Als vervolg op de bouw van het complex zal de gemeente Vijfheerenlanden, met medewerking van de inwoners van Leerbroek, zorg dragen voor de inrichting van een passend dorpsplein met mogelijkheden voor de lokale markt en evenementen.