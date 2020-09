Twee bewoners zorgcentrum Meesplein Leerdam overleden aan corona

LEERDAM • Twee bewoners van woonzorgcentrum Meesplein in Leerdam zijn afgelopen weekend overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zij waren beiden eerder al positief getest op COVID-19.

"We leven mee met familie en naasten en wensen hun heel veel sterkte toe", aldus de directie van zorgorganisatie Present op de eigen website. Ook burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden wenst de nabestaanden veel sterkte.

Over de achtergronden en omstandigheden van de overleden bewoners wil Present vanwege privacy redenen niet ingaan.

Bij een coronatest in het Leerdamse woonzorgcentrum werden vorige week maandag in totaal 20 bewoners en ook 20 medewerkers positief getest. Dat schrijft bestuurder Janneke Louisa-Muller in een mail die dinsdag is verstuurd naar (eerste) contactpersonen van de bewoners.

Vier bewoners kregen een negatieve uitslag. Afgelopen maandag zijn bewoners en personeelsleden opnieuw getest. "De incubatietijd van het coronavirus ligt tussen de 2 en 14 dagen en iemand die besmet is vertoont vaak pas na enkele dagen klachten", aldus Muller. "Vanaf het moment van besmetting heeft het virus tijd nodig om zich te vermenigvuldigen om ook aangetoond te worden met een test." Op maandag 28 september werden bewoners en personeel weer getest.