Buurtvereniging Het Oude Dorp brengt 'fleurig' bezoek aan leden

HOORNAAR • Doordat dit jaar alle activiteiten zoals onder andere de viering van het 40-jarig bestaan van de buurtvereniging helaas niet door konden gaan, heeft het bestuur van Buurtvereniging Het Oude Dorp uit Hoornaar bij alle leden een prachtige bolchrysant bezorgd.

"Gewoon even iets vrolijks in deze rare tijd!" Hopelijk kan in 2021 alsnog de hele agenda met alle feestelijkheden hervat worden.