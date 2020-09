Dorpsberaad Noordeloos presenteert Noordelose tassen

NOORDELOOS • Bij verschillende ondernemingen en winkels in Noordeloos zijn vanaf zaterdag 3 oktober Noordelose tassen te koop.

“We zijn een van de mooiste dorpen van Nederland, met een eigen vlag en daar passen nu ook de echt Noordelose tassen bij”, meldt voorzitter Jolanda van Dam van Dorpsberaad Noordeloos.

“Door de aankoop van deze tas, gaan we met zijn allen voor een duurzaam Noordeloos en besparen we een hoop plastictasjes. En een leuke bijkomende zaak, we promoten Noordeloos!”

Er zijn twee verschillende print. De tassen kosten zijn 1,50 euro per tas. De tassen zijn zaterdagochtend 3 oktober van 09.00 tot 12.00 uur te koop in een coronaproef drive-in (voor voetgangers en fietsers) bij Nicoos Broer aan de Noordzijde 57.

Vanaf maandag 5 oktober zijn ze te verkrijgen bij onder andere Bakkerij Trappenburg (Noordzijde 37), Cafetaria Nicoos Broer (Noordzijde 57), De Buurtwinkel (Noordzijde 43), Dick voor Mekaar (Grotewaard 9) en bij Wil Kortleve (Overslingeland 14).