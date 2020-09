Langerakse wil thuiswerkers verbinden en zoekt locaties

LANGERAK • Gea van Andel uit Langerak heeft een oplossing voor mensen die wel de voor- maar niet de nadelen van thuiswerken willen hebben: werkplekken creëren in alle dorpen in de regio.

Nu de regering iedereen opnieuw vraagt zoveel mogelijk thuis te werken, is haar oproep aan mensen die een locatie willen aanbieden opnieuw actueel.

Minder reistijd

Gea sprak sinds de lockdown in maart veel mensen die het thuiswerken in veel opzichten best prima vinden. Als voordelen noemt ze: “Het kost minder reistijd, is beter voor het milieu en voor veel mensen geldt dat het voor (een deel van) hun werk goed te doen is.”

Problemen thuiswerken

Thuiswerkers lopen echter ook tegen problemen aan, constateert Gea. “Ik hoor van mensen dat ze weinig ruimte hebben in hun huis, of te weinig rustige ruimte. Vaak vinden ze het ook prettiger om met anderen in contact te zijn. En een beetje afstand tussen de plaats waar je werkt en thuis is fijn om los te komen van je werk.”

Ruimte vinden

De inwoonster van Langerak denkt dat het mogelijk is om die nadelen te ondervangen. “In onze dorpen is vast en zeker ruimte te vinden. Door werkplekken te creëren in onze dorpen zorgen we dat er minder verkeer is, inwoners minder reistijd hebben en het milieu minder belasten. Bijkomend voordeel is dat het voor nieuwe contacten kan zorgen, die onderlinge verbondenheid kan nieuwe creativiteit en business tot gevolg hebben.”

Mogelijkheden

Een businessmodel voor gedeelde werkplekken heeft ze nog niet uitgedacht. “Dat lijkt mij niet de eerste vraag. Laten we eerst kijken naar mogelijkheden en dan verder kijken, mogelijk met ruilhandel in plaats van geld. In steden zie je deze manier van werken al, bijvoorbeeld bij seats2meet. In dorpen denk ik aan bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, kerken en clubgebouwen. Uiteraard moet het met inachtneming van de coronamaatregelen. En mogelijk zijn er ergens goede bureaus en stoelen over die gebruikt kunnen worden.”

Vraag en aanbod

Voor het aan elkaar koppelen van vraag en aanbod zoekt Gea iemand die handig is met Facebook. “Dat kan onder de noemer ‘thuiswerken in Molenlanden’. Zelf werk ik als zelfstandige vanuit ons huis. Ik heb een werkplek aan de grote tafel in onze woonkamer beschikbaar."

Kans

Gea vervolgt: "Ik zie dit als een kans om een bijdrage te leveren aan gemeenschapszin, creatief denken en doen en een beter milieu. Ik hoop dat er iemand is die dit leest en zegt: ik wil een Facebookpagina maken. Ook mensen die een werkplek hebben of er een zoeken kunnen zich bij mij aanmelden.”

Gea is bereikbaar via: 06-13486660 of