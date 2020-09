Tijdens de corona crisis hebben veel mensen zich op een of meerdere gebieden gedifferentieerd. Dit was erg duidelijk te zien aan de groei in afname van bijvoorbeeld thuiscursussen en andere manieren van zelfontwikkeling.

De een heeft een nieuwe vaardigheid geleerd op het gebied van online marketing, de ander heeft een nieuwe taal geleerd en weer een ander heeft zichzelf enkele nieuwe internationale keukens eigen gemaakt. Omdat men over het algemeen thuis werkt(e) tijdens de corona crisis, had men al gauw de reguliere reistijd die men kwijt was aan woon-werkverkeer iedere dag over. Daarnaast gingen veel reguliere avond invullingen van mensen niet meer door.

De combinatie van deze beide factoren zorgt ervoor dat iedere Nederlander enorm veel extra vrije tijd had. Als je hier zelf nog steeds mee te maken hebt, dan ben je hier zelf waarschijnlijk nog een beetje zoekende in wat je met al deze vrije tijd moet! Een leuke manier om jezelf te ontwikkelen, is door te leren koken volgens de Surinaamse keuken! Deze keuken staat bekend om haar enorme variatie in producten, waardoor je iedere dag wel Surinaams zou kunnen eten zonder dat je het idee hebt dat je hetzelfde eet!



Oorsprong Surinaamse keuken

Surinaams eten is zo gevarieerd door de oorsprong van de Surinaamse keuken. Dit komt voornamelijk doordat de bevolking van Suriname uit werkelijk waar alle uithoeken van de wereld is samengekomen in Suriname. Hierdoor bevat de Surinaamse keuken dan ook invloeden van onder andere de Hindoestaanse, Afrikaanse, Javaanse maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse keuken. Door de fusie van de verschillende keukens is er een compleet nieuwe keuken ontstaan: de Surinaamse keuken. Enkele bekende gerechten uit de Surinaamse keuken zijn: Surinaamse nasi goreng, mosalesi, bami, pom, moksimesi.

Doordat de Surinaamse keuken zoveel culturele raakvlakken heeft met de keukens uit andere landen, zijn er ook bijna geen landen of culturen te vinden die helemaal niets uit de Surinaamse keuken als lekker aanschouwen. Dit maakt de Surinaamse keuken een geweldige keuken om je eigen te maken. Je zult je gasten kunnen verrassen met het heerlijke Surinaamse eten dat je ze kunt voorschotelen nadat je jezelf deze keuken hebt eigen gemaakt.



Surinaams koken

Om Surinaamse gerechten te kunnen bereiden heb je in principe dezelfde basis dingen nodig als voor het koken uit iedere andere keuken. Je hebt het juiste kookgerei nodig, de juiste ingrediënten en de juiste recepten. Een van de redenen dat Nederlanders minder snel zullen experimenteren met voedsel uit de Surinaamse keuken is het feit dat veel van de benodigdheden niet in de reguliere supermarkt te verkrijgen zijn. Voor enkele benodigde specerijen is een bezoek aan de lokale toko een vereiste. Het leuke van het eerste toko bezoek van veel Nederlanders is dat ze er hier pas achter komen wat voor leuke en heerlijke producten er in toko’s verkocht worden.

Veel Nederlanders verbazen zich over het assortiment van de toko’s en zorgen er daarna dan ook zeker voor dat het bezoek niet eenmalig is. Je ziet de laatste jaren steeds vaker ook producten uit toko’s in de ‘reguliere’ supermarkten belanden. Merken als Faja Lobi zijn al jaren in de oer hollandse supermarktketens zoals de Albert Heijn en Jumbo te verkrijgen omdat ook deze winkelketens zich hebben gerealiseerd wat voor prachtige product kansen de Surinaamse keuken te bieden heeft!

Als je geïnteresseerd bent in het experimenteren met de Surinaamse keuken zijn de producten die in de reguliere winkels te vinden zijn een mooie kans om de smaken te leren waarderen! Je kunt tijdens uw reguliere winkelbezoek een keer een verpakking meenemen om de nieuwe smaken te kunnen ervaren en tot je te nemen.