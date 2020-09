Een telefoonabonnement afsluiten is tegenwoordig ontzettend gemakkelijk. Je kunt dit alleen via zo ontzettend veel websites doen waardoor je soms door de bomen het bos niet meer kunt zien.

De mobiele telefoon is de afgelopen decennia met ons vergroeid geraakt en is van grote invloed op je gemoedstoestand. Het telefoonabonnement draagt hier dus ook aan bij. Voordat je overgaat op een nieuw abonnement is het dan ook goed om enkele stappen te doorlopen. Deze stappen zijn:



• Ga bij jezelf te rade wat je nodig hebt en wat je wilt

• Vergelijken

• Afsluiten



Wat heb ik nodig en wat wil ik?

Je kunt gemakkelijk achterhalen wat je nodig hebt. Van je huidige telecom provider kun je rapporten opvragen over je huidige gebruik wat betreft telefonie. Denk hierbij aan het aantal MB’s dat je per maand gebruikt op mobiele data en het aantal minuten dat je per maand belt. Als je de gegevens hebt bekeken, kun je altijd nog bij jezelf te raden gaan of je je abonnement wilt uitbreiden. Als je bijvoorbeeld minder gebruik wilt maken van je langzame wifi thuis kun je ervoor kiezen om een grotere databundel te nemen!



Vergelijken

Als je een nieuw abonnement nodig hebt kun je de mogelijkheden wat betreft je telefoon abonnement vergelijken op een vergelijkingssite. Zo kun je de verschillende prijzen bij de verschillende aanbieders met elkaar vergelijken om zo jouw beste optie te vinden. Het is ook raadzaam om te kijken hoe het signaal van de verschillende providers is in jouw gebruik regio is om zo een stabiel mogelijk abonnement af te sluiten.



Afsluiten

De laatste stap in het aanschafproces is het afsluiten van het telefoonabonnement. Je kunt het abonnement vaak op een vergelijkingswebsite afsluiten waardoor je meerdere stappen uit het proces op één locatie kunt uitvoeren. Na het afsluiten van het abonnement zal de vergelijkingswebsite of je nieuwe provider er in veel gevallen voor zorgen dat je huidige abonnement wordt opgezegd. Het overstapproces zal grotendeels uit handen genomen, wel zo handig voor jou :)!