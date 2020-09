Tweede corona teststraat in Gorinchem

GORINCHEM • De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) heeft maandag 28 september een tweede corona teststraat in gebruik genomen in Gorinchem.

De testlocatie is te vinden aan de Edisonweg 9, waar ook de andere teststraat is. De teststraten zijn doordeweeks geopend van 08.30 tot 14.00 uur. Afspraak maken via 0800-1202 of online via www.rijksoverheid.nl.