Training in Molenlanden over gezond eten, bewegen en leven

MOLENLANDEN • Inwoners van gemeente Molenlanden kunnen vanaf vrijdag 16 oktober weer deelnemen aan de training ‘Gezond eten, bewegen en leven’.

In acht weken wordt gewerkt richting een vitaler leven, onder begeleiding van een ervaren diëtist en (beweeg)coach. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten op vrijdagochtenden van 09.00 tot 11.30 uur in de Dorpskamer in Giessenburg. Deelname is gratis.

Steuntje in de rug

Het programma ‘Gezond eten, bewegen en leven’ is een initiatief van de gemeente Molenlanden in samenwerking met Bewegen Werkt en GGD Zuid-Holland Zuid.

‘We worden steeds ouder, maar niet per definitie gezonder’, zegt Amira Shawky, coach bij Bewegen Werkt. ‘Het zetten van de stap naar een gezonde leefstijl is niet altijd gemakkelijk. Iedereen die dit graag wil, maar een steuntje in de rug nodig heeft is welkom. Daarnaast leert de ervaring dat de training ook een mooie manier is om nieuwe mensen te ontmoeten.’

Compleet programma

Diëtist en (beweeg)coach wisselen elkaar af tijdens de training. Amira: ‘Dat zorgt voor een compleet programma, waarin zowel beweegactiviteiten plaatsvinden als dat er nuttige informatie en tips over gezonde voeding verstrekt wordt.’

Alle inwoners van de gemeente Molenlanden kunnen zich aanmelden. Amira: ‘Zowel inwoners die willen leren omgaan met hun fysieke beperkingen, die eenzaam zijn als inwoners die om andere redenen aan hun gezondheid en welzijn willen werken.’

De gratis training ‘Gezond eten, leven en bewegen’ bestaat uit acht bijeenkomsten, op vrijdagochtend van 09.00 tot 11.30 uur in de Dorpskamer aan de Breestraat 2 in Giessenburg. De bijeenkomsten vinden plaats van 16 oktober tot en met 4 december. Aanmelden kan via Amira Shawky: amira.shawky@bewegenwerkt.nl of 06-15948002. Met haar vindt ook een korte telefonische intake plaats, na aanmelding.