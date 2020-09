Opening expositie Het Kinderboek in de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Arend van Dam, schrijver van het kinderboekenweekgeschenk 2020, opende zaterdag 26 september in Museum De Koperen Knop de expositie Het Kinderboek.

Aanleiding voor de expositie is de 65e verjaardag van de kinderboekenweek. Een tentoonstelling met heel veel kinderboeken, alle kinderboekenweekgeschenken en nog heel veel meer.

Bij de voorbereiding van het expositieprogramma gebruikt het museum een stocklijst met tientallen ideeën. Het kinderboek stond daar al enkele jaren op. Het bijzondere jubileum van 65 jaar gaf de doorslag om er deze keer aandacht aan te schenken. Mede door de samenwerking met enkele boekwinkels, dankzij de vele aanbiedingen van bruiklenen van bijzondere verzamelingen en boeken en door de talloze schenkingen van kinderboeken, staat er een dijk van een expositie.

Bij de opening van de expositie werd deze bekende kinderboekenschrijver geassisteerd door Herman Arnolds, collectioneur en eigenaar van de complete verzameling kinderboekenweekgeschenken, die ook allemaal op de expositie te zien zijn. In zijn openingstoespraak vertelde Arend van Dam een van de verhalen uit het komende week verschijnende kinderboekenweekgeschenk. Op de expositie zijn ook kinderboeken te koop en vanaf € 12,50 krijgt iedereen daar het geschenk gratis bij.

Zoals al blijkt uit het thema ‘Toen & Nu’, schenkt het museum aandacht aan alle soorten kinderboeken. Van historische en antiquarische exemplaren tot gloednieuw werk. Volwassenen zullen op de expositie heel wat keren een moment van herkenning ervaren. Kinderen kunnen in de leeshoek komen lezen of aan een workshop meedoen. Er is een spannende speurtocht en voor de allerkleinsten zijn er kleurplaten en voorleesmiddagen. Aan de expositie is een poëzie- en verhalenwedstrijd verbonden. Meer over de wedstrijd, de voorleesmiddagen en de workshops staan op de website.

Tot en met 14 november is iedereen welkom in het museum om te komen kijken naar de talloze bekende en minder bekende kinderboeken, bijzondere verzamelingen, prenten- en leesboeken, boekillustraties en nog veel meer. Er zijn boeken en prenten voor alle gezindten in een expositie waar het kind met zijn kinderboeken centraal staat. Het museum werkt samen met de Rotterdamse kinderboekenwinkel ‘Ver van Hier’, met Boeksjop Rinnah in Hardinxveld-Giessendam, terwijl ook de plaatselijke bibliotheek erbij is betrokken.

Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.