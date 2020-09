Doe Mee wil historie Betondak terugzien in straatnamen

MOLENLANDEN/ARKEL • Als het aan Doe mee! Molenlanden ligt zal de geschiedenis van Betondak terugkeren in de straatnamen in het nieuwe woningplan De Overtuin. Raadslid Curt Roth zal dinsdagavond een pleidooi houden om de inwoners van Arkel en de historische vereniging te betrekken bij de straatnamen in de nieuwe wijk.

Roth is, zoals bijna iedereen, enthousiast over het nieuwe plan. “Het is een geweldig plan voor Arkel. Daar kijken we met zijn allen in het dorp ook echt naar uit. Zeker de ideeën die er nu liggen, geven het beeld van een ruime groene wijk, met een grote variatie aan woningen.”

“Maar Betondak is natuurlijk wel het historisch fundament waar Arkel op gebouwd is. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog leverde Betondak een cruciale bijdrage aan de wederopbouw van ons land. Er werkten in die jaren een paar 100 mensen op de fabriek. Zonder Betondak was Arkel een dijkdorp gebleven. Nu werd het een arbeidersdorp. In die dagen fietste een groot deel van de Arkelaren met de broodtrommel onder de snelbinders naar het fabrieksterrein. En daarom zou het goed zijn om dit stuk geschiedenis terug te laten keren in bijvoorbeeld de straatnamen van de nieuwe wijk. Natuurlijk zal de aloude Boslaan, vanaf villa Schoonzigt naar het kanaal, in ere worden hersteld, maar er zijn meer namen te bedenken die recht doen aan dit stukje geschiedenis. De historische vereniging, maar zeker ook de inwoners van Arkel, kunnen daar een prima bijdrage aan leveren. We zullen daarom de wethouder vragen hoe hij hier invulling aan denkt te geven.”