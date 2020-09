Activiteiten in VHL tijdens de Week tegen Eenzaamheid

VIJFHEERENANDEN • Tijdens de Week tegen Eenzaamheid, die van 1 tot en met 8 oktober gehouden wordt, worden er in de gemeente Vijfheerenlanden diverse activiteiten gehouden om aandacht te vestigen op eenzaamheid en wat daartegen gedaan kan worden.

De gemeente doet mee aan de Week tegen Eenzaamheid, om op dit moment ontzettend veel hulpvragen open staan van mensen die op zoek zijn naar wat gezelschap. SamenDoen, onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden, gaat deze week de straat op om dit onder de aandacht te brengen. Daarbij krijgen zij onder andere gezelschap van wethouder Marcel Verweij.

Er worden zakjes met twee koekjes worden uitgedeeld. Het is dan de bedoeling dat de ontvanger deze meeneemt en in de eigen buurt iemand gaat bezoeken die vaak alleen is, om samen een kopje koffie te doen.

SamenDoen is donderdag 1 oktober op de weekmarkt in Leerdam, vrijdag 2 oktober op de weekmarkt in Lexmond, zaterdag 3 oktober op de weekmarkt in Meerkerk en op de weekmarkt in Ameide en dinsdagochtend 6 oktober op het Europaplein in Leerdam.

Wie behoefte heeft aan een praatje of iemand in de buurt wil verrassen met een bezoekje, kan langskomen. De koffie staat klaar.