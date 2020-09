Killesteynruiters sluiten seizoen af met wedstrijden en nieuwe rijbak

LEXMOND • Zaterdag was het een drukte van belang bij de onderlinge wedstrijd van de Killesteynruiters in Lexmond.

In de morgen werd er dressuur en vaardigheid gereden door de menners. In de middag werd er dressuur onder het zadel gereden. Aan het eind van de dag werd er nog een kuur op muziek gereden.

Daarbij was er nog een verrassing voor Anja de Jong die na 40 jaar stop met lesgeven bij de Killesteynruiters. Nicht Suzan Bonouvrié had de kuur op muziek ingestudeerd die Anja altijd reed op wedstrijden. De uitvoering werd perfect uit gevoerd en werd met luid applaus afgesloten.

Vervolgens was er voor Anja de Jong nog een extra verrassing; ze mocht de nieuwe rijbak openen en het lint doorknippen. Na veertien dagen hard gewerkt te hebben, was de bak net op tijd klaar. Eerst moest er 250 kuub zand verwijderd worden. Daarna kwam er een nieuwe afrastering en werd er een nieuwe watervoorziening gemaakt. De firma Zorgdrager heeft ervoor gezorgd dat er nu een prachtige Eb en Vloed bodem voor terug is gekomen.

Toen de opening van de nieuwe rijbak achter de rug was, had het bestuur nog een kleine receptie met een hapje en drankje georganiseerd voor Anja. Ook was er gevraagd of ieder die kwam een bloem voor Anja mee te nemen en zo had Anja na afloop een prachtige bos bloemen.

Uitslagen

De uitslagen van de onderlinge wedstrijden staan hieronder.

Dressuur mennen: 1 Mirjam Slob met 182 punten; 2 Marcella Heijkoop met 176,5; 3 Erika van Muyden met 176.

Pony: 1 Johan de Hoop mert 190,5 punten; 2 Arie Timmer met 188,5; 3 Marit de Hoop met 188,5.

Vaardigheid mennen: 1 Marit de Hoop; 2 Johan de Hoop; 3 Anne Schivink.

Niet wedstrijdrijders paarden: 1 Danielle Kool helsloot 204; 2 Corrie Haag 194; 3 Rosmarijn 188.

Niet wedstrijdrijders Pony’s: 1 Karlijn v Muyden 189; 2 Lianne van Muyden 189; 3 Sanne 186.

Wedstrijdrijder paarden: 1 Miranda van Zessen 198; 2 Brenda Klever 196; 3 Ayla Kapitein 194.

Wedstrijdrijder pony’s: 1 Lynn Veenendaal 198; 2 Maxime Bruines 195; 3 Arwen Kapitein 187.