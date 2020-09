Molenlanden gaat de regenboogvlag hijsen

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden wordt op maandag 12 oktober, de dag na de landelijke Coming Out-dag op zondag 11 oktober, de regenboogvlag gehesen.

De symbolische handeling, die in klein publiek zal plaatsvinden bij het gemeentehuis van Hoornaar, maakt onderdeel uit van de motie die op 30 juni dit jaar werd aangenomen door de gemeenteraad van Molenlanden.

In die motie werd gevraagd aan het college om invulling te geven aan de Coming Out-dag op 11 oktober (wanneer de regenboogvlag wordt gehesen) en aan de Week van het Respect, die gehouden wordt van 9 tot en met 15 november. De thema’s begrip, respect en hulp moesten daarbij uitgewerkt worden tot concrete activiteiten.

In de middag van 12 oktober organiseert de gemeente een bijeenkomst voor medewerkers van de gemeente die vanuit hun functie met dit thema te maken hebben. Tijdens deze bijeenkomst staat het persoonlijke gesprek centraal.

In de Week van het Respect van 9 tot 15 november voert de gemeente vervolgens gesprekken met een aantal externe partners. Met vertegenwoordigers van en zo mogelijk mét de doelgroep en hun omgeving. “We willen niet over mensen praten maar juist mét hen in gesprek gaan”, laat het gemeentebestuur weten in een raadsinformatiebrief. “Daarnaast organiseren we gesprekken met bijvoorbeeld een schoolbestuur, een sportvereniging en jongerenwerk. Betrokkenen binnen en buiten de gemeente zijn hierbij welkom.” Deze gesprekken leveren input voor een eventueel vervolg van de activiteiten.

Op deze wijze wil het college de beweging steunen naar een inclusieve samenleving, waarin er ruimte en grotere acceptatie is voor seksuele- en genderdiversiteit. Een samenleving waarin discriminatie van LHBTI inwoners van Molenlanden minder of hopelijk helemaal niet voorkomt. De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.

Diversiteit op het gebied van LHBTI is een thema dat niet eerder door het gemeentebestuur actief is opgepakt. Gelet op dit feit en de gevoeligheid van het thema is zorgvuldigheid geboden. Ook door praktische redenen, zoals de drukte met andere werkzaamheden rond corona, wordt het project in eerste instantie beperkt opgezet en pragmatisch ingevuld.