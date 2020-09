Kermis Vianen gaat door onder strenge corona-regels

VIANEN • De paardenmarkt in Vianen is dit jaar afgelast, maar de kermis gaat wel gewoon door. Maar wel onder strenge corona-regels. De kermis start dinsdagavond om 18:00 uur en wordt afgesloten op zaterdagavond rond 24:00 uur.

De kermis op het evenemententerrein wordt ingericht conform de coronarichtlijnen. Het terrein is omsloten door hekken. Er zijn twee ingangen/uitgangen waar wordt gemonitord hoeveel bezoekers er in- en uitgaan. Er is meer ruimte tussen de attracties en zijn er verplichte looproutes.

Aan de ingangen van de kermis worden borden geplaatst om bezoekers te attenderen op de actuele regelgeving zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. Aan de in- en uitgangen van de kermis staat desinfecterende handgel wat door de bezoekers verplicht moet worden gebruikt bij het betreden/verlaten van de kermislocatie.

Individuele verantwoordelijkheid

Door middel van borden zal op het terrein de aandacht worden gevestigd op de individuele verantwoordelijkheid van de bezoekers. Zij worden geïnformeerd over de geldende regels, zoals de 1,5 meter afstand voor iedereen van 18 jaar en ouder, en er is toezicht op naleving en handhaving van de regels. Bij elke attractie staan de specifieke regels voor die attractie vermeld.

Bij elke attractie staat desinfecterende handgel en zijn polsbandjes te verkrijgen voor bezoekers onder de 18 jaar. Alle bezoekers dienen de aanwijzingen van de kermisexploitanten, beveiligers, handhavers en vrijwilligers op ’t terrein op te volgen en hen met respect te behandelen. Iedereen met symptomen die verband houden met COVID-19 wordt verzocht thuis te blijven en zich te laten testen.

Attracties en openingstijden:

Op de kermis zijn er attracties voor jong en oud. Ook in 2020 zijn de vertrouwde attracties weer aanwezig: schiettent, botsauto’s, draaimolen en de polyp (de spin). Dit jaar geen booster, maar nieuw is de trampoline en de Impact reuzeschommel, een attractie voor durfallen. De reuzenschommel gaat wel 20 meter de lucht in terwijl je op je zitplaats om de as draait. Een geweldige sensatie voor iedereen die geen last heeft van hoogtevrees en G-kracht 4 wel hebben kan. Een attractie voor de hele familie is het uncharted funhouse van 8,50 meter hoog met diverse obstakels, een aquapark, een glijbaan, een ronddraaiende ton en Jimmy trappen. Je gaat steeds hoger in dit ‘huis vol plezier’ totdat je bovenin een prachtig uitzicht hebt over de kermis.

Prikkelarme middag

Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar een prikkelarme middag op de Viaanse kermis georganiseerd. Tussen 15.00 en 16.30 is er minder lawaai. Hiermee geven de kermisexploitanten en het Paardenmarktcomité gehoor aan de oproep van mensen die last hebben van prikkels om ook hen de kans te geven van het kermisspektakel te genieten.

Kinderen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie, ptss, angststoornis, visuele beperking, of andere lichamelijke/geestelijke beperking slaan de kermis vaak over vanwege de vele prikkels. Tijdens de prikkelarme kermis is er geen fel licht, lichtflitsen, rook of harde muziek en ook draaien de attracties op lagere snelheid. Ook iedereen zonder beperking die graag op een rustige, prikkelarme manier de kermis wil beleven is van welkom op donderdag 8 oktober van 15.00 tot 16.30 uur.

Geen vuurwerk

De feestelijke Paardenmarktweek kan dit jaar niet worden afgesloten met een groots vuurwerk. De vuurwerkshow zal volgend jaar – wanneer hopelijk het 750-jarig bestaan van de Paardenmarkt kan worden gevierd – een extra impuls krijgen

De kermis gaat op dinsdagavond 6 oktober vanaf 18.00 tot 23.00 uur open. Op woensdag draait de kermis vanwege het ontbreken van de Paardenmarkt van 13.00 tot 23.00 uur. Op donderdag en vrijdag vanaf 15.00 tot 23.00 uur en op zaterdag zelfs van 13.00 tot 24.00 uur.