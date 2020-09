Veel coronadiscipline op Goudriaanse rommelmarkt

GOUDRIAAN • Op papier was alles goed geregeld, maar natuurlijk zag de organisatie van de rommelmarkt in Goudriaan best een beetje op tegen het verloop ervan. "Ik heb er slapeloze nachten van gehad", verklapte één van hen. Dat bleek achteraf niet nodig. De coronamaatregelen werden over het algemeen goed opgevolgd.

Het aanbod aan tweedehands spullen was in Goudriaan nooit eerder zó groot. Dat lokte veel bezoekers, maar zij werden gereguleerd toegelaten op het rommelmarktterrein. Dat voorkwam dat het te druk werd.

Bij een aankoop kon er zelfs 'coronaproof' worden afgerekend.

De opbrengst van de rommelmarkt zal later bekend worden gemaakt en is bestemd voor de plaatselijke hervormde gemeente en voor het realiseren van een toiletvoorziening in speeltuin De Wetering.