Veiligheidsregio ZHZ gaat van fase ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’

REGIO • De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) schaalt in de bestrijding van het coronavirus op van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’.

Dat meldde voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio vrijdagmiddag tijdens een ingelast persmoment. Aanleiding is de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in de regio.

“Gisteren kwamen er landelijk gezien ruim 2500 besmette personen bij. Vandaag 2700. De aantallen blijven fors stijgen ten opzichte van enkele weken geleden. Dergelijke cijfers zie je in onze regio terug”, aldus Kolff. “Van het aantal geteste mensen in deze regio was vorige week 3,9 procent besmet met corona. Dat cijfer is deze week bijna verdubbeld.”

Er waren al zes veiligheidsregio’s in Nederland die een strenger beleid hadden uitgerold in de strijd tegen corona. De veiligheidsregio ZHZ komt daar vanaf komende zondag bij. Samen met zeven andere veiligheidsregio’s in Nederland worden de volgende maatregelen van kracht:

1. Horeca mag na middernacht niemand meer binnen. Het licht gaat dan aan en de muziek gaat uit. De horeca moet om 01.00 sluiten.

2. Verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen.

3. Meldplicht voor samenkomsten van meer dan 50 mensen.

Deze maatregelen gaan komende zondag 27 september om 18.00 uur van kracht.

“Maandag gaan we overleg voeren of deze maatregelen voldoende zijn”, vervolgde Wouter Kolff. Hij kondigde al wel aanvullende afspraken aan voor de regio. In aanvulling op een landelijke campagne, die komende week start, komt er een regionale campagne in Zuid-Holland Zuid.

Meer handhaving

“En we gaan de handhaving intensiveren, met name bij feestzalen en sportverenigingen. In de derde helft willen we meer toezicht inzetten om te kijken of het daar goed gaat. Veel horeca heeft de zaken goed op orde, maar toch zie je hier en daar dat het nog steeds mis gaat.” Kolff noemde de detailhandel en de supermarkten met name. “In het voorjaar waren we scherper dan nu.”

Wouter Kolff, tevens burgemeester van Dordrecht, ging tijdens het persmoment nog kort in op enkele maatregelen die onlangs zijn opgelegd. Zo heeft een café in Papendrecht een boete gekregen, een café in Zwijndrecht kreeg een waarschuwing en een restaurant in Heerjansdam werd een week lang gesloten.

Brandjes blussen

Kolff: “We zijn heel gericht bezig met het blussen van brandjes. Soms moet je dan maatregelen nemen. Maar we zitten hier niet om boetes op te leggen. Wat het allerbeste werkt in de strijd tegen corona, is als mensen hun gedrag aanpassen. Daar horen soms sancties bij.”

Het woord ‘gedrag’ kwam voortdurend terug in het persmoment van de Veiligheidsregio. Directeur Cees Vermeer van de regionale GGD benadrukte dat met name het gedrag in de privé- en familiesfeer verbeteren moet. “De alertheid die we in de openbare ruimte vaak zien, moet er ook in de thuissituatie zijn. De meeste besmettingen vinden daar plaats. En we zagen eerst dat met name jongeren besmet raakten. Nu zien we dat meer besmettingen ook in de leeftijdscategorie van de ouders plaatsvinden. Het is onze grote zorg dat het straks naar de grootouders overgaat.”

Druk neemt toe

De druk op de zorg neemt toe in de regio, maar is nog niet alarmerend. Er waren vorige week 54 opnamen die corona-gerelateerd waren in de grotere regio (die ook Rotterdam en Zeeland beslaat). Dat aantal is in een week tijd verdubbeld. Het aantal opnamen op de Intensive Care is in een week tijd ook bijna verdubbeld van 12 naar 20.

“Als we ons gedrag aanpassen, zijn verdere aanvullende maatregelen wellicht niet nodig”, zei voorzitter Wouter Kolff tot besluit. “We hebben in het voorjaar met z’n allen laten zien dat we het kunnen. Laten we dat opnieuw doen.”